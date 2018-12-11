Кількість загиблих унаслідок потужніх снігопадів у США збільшилася до трьох

Фото: сніговий шторм у США (AP)

Всі смертельні випадки зафіксували у штаті Північна Кароліна

У США через сніговий шторм, який вирує там кілька днів, загинули троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зазначається, губернатор штату Північна Кароліна заявив, що всі летальні випадки були пов'язані із штормом.

Повідомляється, що одна людина загинула через зупинку серця на шляху до притулку, смертельно хвора жінка загинула, коли її кисневий пристрій припинив працювати через перебої з електропостачанням, а водій загинув після того, як дерево впало на його автомобіль.

Найбільше постраждали від снігопадів жителі штату Північна та Південна Кароліна, Вірджинія. Кілька місяців тому там вирував ураган Флоренція.

Нагадаємо, на південному сході США у неділю, 9 грудня, почався потужний сніговий шторм. Тоді загинула одна людина - водій, на машину якого впало дерево.

Крім того, снігова буря залишила без електропостачання понад 380 тис. будинків у штатах Кароліна, Теннесі та Вірджинія.

Також через сніговий шторм понад 1,1 тис. рейсів було скасовано в міжнародному аеропорту Шарлотт Дуглас і ще понад 200 рейсів в міжнародному аеропорту Ролі-Дарем.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку із прогнозованим погіршенням погоди в Україні в найближчі три дні "Укравтодор" оголосив про другий - "жовтий" - рівень загрози на дорогах у центральних та північних областях.