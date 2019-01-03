Количество погибших из-за обвала дома в Магнитогорске возросло до 33

Среди погибших 6 детей
Количество погибших в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске достигло 33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС РФ.
Как сообщается, последними спасатели достали из-под завалов тела двух детей, женщины и мужчины.
Отмечается, что спасатели продолжают разбирать завалы. Работы продолжаются круглосуточно. Пока остается неизвестной судьба восьми человек.
Напомним, ранее сообщалось, что с момента трагедии на месте работают спасательные службы, разбор завалов прекращался дважды, днем 1 и 2 января, только из-за угрозы нового обрушения. После того, как шаткие конструкции были устранены, спасатели продолжили поиски погибших.
РБК-Украина писало, что основной версией случившегося считается взрыв бытового газа, следов взрывчатых веществ на месте обрушения следователи не нашли.
Так, вечером, 2 января, сообщалось о 31 жертве инцидента в российском Магнитогорске.