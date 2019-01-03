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Количество погибших из-за обвала дома в Магнитогорске возросло до 33

Новости » Происшествия    03.01.2019 - 02:21
Количество погибших из-за обвала дома в Магнитогорске возросло до 33
Фото: место взрыва (ТАСС)

Среди погибших 6 детей

Количество погибших в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске достигло 33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС РФ.

Как сообщается, последними спасатели достали из-под завалов тела двух детей, женщины и мужчины.

Отмечается, что спасатели продолжают разбирать завалы. Работы продолжаются круглосуточно. Пока остается неизвестной судьба восьми человек.

Напомним, ранее сообщалось, что с момента трагедии на месте работают спасательные службы, разбор завалов прекращался дважды, днем 1 и 2 января, только из-за угрозы нового обрушения. После того, как шаткие конструкции были устранены, спасатели продолжили поиски погибших.

РБК-Украина писало, что основной версией случившегося считается взрыв бытового газа, следов взрывчатых веществ на месте обрушения следователи не нашли.

Так, вечером, 2 января, сообщалось о 31 жертве инцидента в российском Магнитогорске.

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