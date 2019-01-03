Число загиблих через обвал будинку в Магнітогорську зросло

Фото: місце події (із відкритих джерел)

В результаті обвалу загинули 37 людей

Число загиблих в результаті обвалу частини будинку в Магнітогорську (Російська Федерація) зросло до 37 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МНС Росії.

Як повідомляється, на даний момент роботи по розбору завалів і пошуку людей тривають.

"За даними на 06:25 (за московським часом) з моменту початку пошуково-рятувальної операції з-під завалів витягнуто 43 людини, з них 37 осіб загинули, у тому числі 6 дітей, 6 - врятовані в тому числі 2 дитини. Всі постраждалі доставлені в медичні установи", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рятувальники намагаються встановити місцезнаходження ще 4 осіб, рятувальники вручну розбирають завали, задіяна спецтехніка.

Нагадаємо, раніше сообшалось, що 31 грудня 2018 року, в російському Магнітогорську в результаті вибуху в житловому будинку обвалився під'їзд.

У Слідчому комітеті Росії заявили, що відпрацьовують усі можливі версії вибуху в житловому будинку в Магнітогорську, але підтверджень версії теракту немає. Пріоритетною версією обвалення під'їзду в Магнітогорську є вибух побутового газу.