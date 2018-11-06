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Кількість загиблих в результаті обвалення будинків у Марселі зросла до 3

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 18:13
Фото: обвалення в Марселі (twitter.com/enough)
Фото: обвалення в Марселі (twitter.com/enough)

Під уламками можуть перебувати ще від п'яти до восьми осіб

В Марселі під уламками зруйнованих будинків знайшли тіла вже трьох жертв. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Як повідомляється, тіло третього загиблого було знайдено серед уламків після того, як в той же день знайшли тіла інших чоловіки і жінки.

За даними міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, під уламками можуть перебувати ще від п'яти до восьми осіб. Влада сподіваються знайти під завалами живих людей. 120 співробітників поліції і 80 пожежників протягом ночі розчищали завали.

Зазначимо, раніше повідомлялося про двох загиблих при обваленні будинків в Марселі.

Нагадаємо, після обвалення двох будинків у Марселі зниклими без вісті числяться дев'ять осіб. Одна з постраждалих будівель знаходилося в аварійному стані, його мешканці були виселені, однак, за словами очевидців, в ньому на момент трагедії могли знаходитися люди.

Інцидент стався вранці 5 листопада на вулиці Обань в центральній частині Марселя. За первинною інформацією рятувальних служб, двоє людей отримали незначні травми.

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