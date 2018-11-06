При обрушении домов в Марселе погибли два человека

Фото: обрушение в Марселе (twitter.com/enough)

По данным министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, под обломками могут находиться еще от пяти до восьми человек

В Марселе под обломками обрушившихся зданий обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Franceinfo.

По данным министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, под обломками могут находиться еще от пяти до восьми человек. В связи с произошедшим начато расследование.

Отметим, ранее сообщалось, что на месте обрушение домов в центре Марселя спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Ранее сообщалось, что после обрушения двух домов в Марселе пропавшими без вести числятся девять человек. Одно из пострадавших зданий находилось в аварийном состоянии, его жильцы были выселены, однако, по словам очевидцев, в нем на момент трагедии могли находиться люди.

Инцидент произошел утром 5 ноября на улице Обань в центральной части Марселя. По первоначальной информации спасательных служб, два человек получили незначительные травмы. Также уточнялось, что аварийное здание нередко использовали бездомные в качестве убежища. По информации АР, один из домов был пятиэтажным, другой имел шесть этажей.