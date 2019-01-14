Число погибших в авиакатастрофе в Иране существенно возросло

Фото: авиакатастрофа в Иране (PressTV)

В Иране заявили, что в авиакатастрофе выжил только один член экипажа

Число погибших при крушении грузового Boeing 707 в Иране достигло 15, в авиакатастрофе выжил только один член экипажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным иранской армии, в результате крушения Boeing 707 в Кередже погибли 15 из 16 человек, которые находились на борту. В авиакатастрофе выжил бортовой инженер, его доставили в больницу.

Также сообщается, что самолет перевозил мясо из Бишкека (Киргизия) и совершил аварийную посадку в аэропорту Фатх, хотя должен был сесть на другом аэродроме в Кередже. Отметим, всего в районе Кереджа, который фактически является пригородом Тегерана, расположено три аэродрома.

Напомним, ранее было известно о семи погибших в крушении Boeing. По официальной информации, во время посадки пилот не справился с управлением, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и, врезавшись в дом в жилом районе, загорелся. Сначала поступала информация о том, что экипаж состоял из 10 человек. Позже стало известно, что на борту лайнера находились 16 человек.

Ранее также были опубликованы видео с места крушения самолета в Иране.