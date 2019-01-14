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В Иране разбился грузовой Boeing

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 08:41
В Иране разбился грузовой Boeing
Фото: крушение Boeing в Иране (farsnews.com)

Boeing разбился при посадке в аэропорту Караджа

В Иране при посадке в аэропорту города Карадж разбился грузовой самолет Boeing 707. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское агентство Fars.

Сообщается, что самолет разбился в аэропорту Фатх города Карадж (к западу от Тегерана). По данным агентства, Boeing 707 при посадке он выкатился за пределы полосы. Известно, что самолет летел из Бишкека (Киргизия).

По данным телеканала Press TV, на борту самолета находились 10 человек. Также сообщается, что Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines.

В Иране разбился грузовой Boeing

Фото: крушение Boeing в Иране (farsnews.com)

Напомним, год назад в Киргизии при заходе на посадку разбился грузовой самолет Boeing 747, который выполнял рейс из Гонконга в Бишкек. В результате катастрофы погибли 39 человек - все 4 члена экипажа и 35 местных жителей так как самолет упал на дачный поселок.

Катастрофа стала крупнейшей в Киргизии после крушения Boeing 737 под Бишкеком в августе 2008 года, а также крупнейшей с 2008 года авиакатастрофой с жертвами на земле. На данный момент причина крушения до сих пор не известна, власти Киргизии продолжают расследование.

 

 

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