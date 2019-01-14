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Число загиблих при авіакатастрофі в Ірані суттєво збільшилося

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 12:46
Число загиблих при авіакатастрофі в Ірані суттєво збільшилося
Фото: авіакатастрофа в Ірані (PressTV)

В Ірані заявили, що в авіакатастрофі вижив тільки один член екіпажу

Кількість загиблих під час аварії вантажного Boeing 707 в Ірані досягла 15, в авіакатастрофі вижив тільки один член екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними іранської армії, в результаті аварії Boeing 707 у Кереджі загинули 15 із 16 осіб, які перебували на борту. В авіакатастрофі вижив бортовий інженер, його доставили в лікарню.

Також повідомляється, що літак перевозив м'ясо з Бішкеку (Киргизія) і здійснив аварійну посадку в аеропорту Фатх, хоча мав сісти на іншому аеродромі в Кереджі. Зазначимо, всього в районі Кереджа, який фактично є передмістям Тегерана, розташовано три аеродроми.

Нагадаємо, раніше було відомо про сімох загиблих в катастрофі Boeing. За офіційною інформацією, під час посадки пілот не впорався з керуванням, літак викотився за межі злітно-посадочної смуги, пробив огорожу і, врізавшись в будинок в житловому районі, загорівся. Спочатку надходила інформація про те, що екіпаж складався з 10 осіб. Пізніше стало відомо, що на борту лайнера знаходилися 16 осіб.

Раніше також було опубліковано відео з місця катастрофи літака в Ірані.

 

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