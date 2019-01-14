При крушении Boeing в Иране погибли не менее 7 человек

Фото: крушение самолета в Иране (PressTV)

Иранские СМИ сообщили, что в катастрофе могли выжить три человека

При крушении грузового Boeing в Иране погибли не менее семи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранский телеканал PressTV.

Сообщается, что на месте катастрофы Boeing 707 обнаружили тела семи погибших. В то же время в управлении по чрезвычайным ситуациям Ирана заявили, что выжил бортинженер. Кроме того, местные СМИ сообщили, что, вероятно, выжили пилоты. Однако на данный момент эта информация не подтверждена.

Грузовой Boeing 707 разбился утром 14 января при посадке в аэропорту Кереджа к западу от Тегерана. Пилоты не справились с управлением, и лайнер выкатился за пределы полосы, после чего проломил ограждение и выкатился в жилой район, где загорелся. Всего на борту находились 10 человек.

Напомним, на прошлой неделе во Франции разбился истребитель "Мираж-2000", спасатели продолжают искать пилотов. Позже сообщили, что обломки были обнаружены в департаменте Юра.

Сегодня стало известно, что в Индонезии обнаружили речевой самописец с Boeing 737 авиакомпании Lion Air.