Опубликованы видео с места крушения самолета в Иране

Фото: крушение самолета в Иране (PressTV)

Boeing загорелся в районе жилой застройки после того, как выкатился с полосы

В сети появились видео с места катастрофы грузового Boeing 707 в Иране. Видеозаписи опубликовали пользователи YouTube.

На записях видно, как самолет загорелся после того, как выкатился за пределы посадочной полосы в район жилой застройки. Также видно, что самолет получил значительные повреждения, на месте инцидента работают спасатели.

Напомним, Boeing 707 разбился утром 14 января при посадке в аэропорту Кереджа к западу от Тегерана. В результате катастрофы погибли не менее семи человек. В то же время местные СМИ сообщили, что три человека могли выжить. Известно, что самолет летел из Бишкека (Киргизия), его эксплуатировала компания Kyrgyzstan Airlines.

Отметим, в январе прошлого года в Киргизии при заходе на посадку разбился грузовой самолет Boeing 747, который выполнял рейс из Гонконга в Бишкек. В результате катастрофы погибли 39 человек - все 4 члена экипажа и 35 местных жителей, так как самолет упал на дачный поселок.