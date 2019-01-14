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Опубликованы видео с места крушения самолета в Иране

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 10:38
Опубликованы видео с места крушения самолета в Иране
Фото: крушение самолета в Иране (PressTV)

Boeing загорелся в районе жилой застройки после того, как выкатился с полосы

В сети появились видео с места катастрофы грузового Boeing 707 в Иране. Видеозаписи опубликовали пользователи YouTube.

На записях видно, как самолет загорелся после того, как выкатился за пределы посадочной полосы в район жилой застройки. Также видно, что самолет получил значительные повреждения, на месте инцидента работают спасатели.

 

 

 

Напомним, Boeing 707 разбился утром 14 января при посадке в аэропорту Кереджа к западу от Тегерана. В результате катастрофы погибли не менее семи человек. В то же время местные СМИ сообщили, что три человека могли выжить. Известно, что самолет летел из Бишкека (Киргизия), его эксплуатировала компания Kyrgyzstan Airlines.

Отметим, в январе прошлого года в Киргизии при заходе на посадку разбился грузовой самолет Boeing 747, который выполнял рейс из Гонконга в Бишкек. В результате катастрофы погибли 39 человек - все 4 члена экипажа и 35 местных жителей, так как самолет упал на дачный поселок.

 

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