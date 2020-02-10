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Число погибших от коронавируса снова возросло

Новости » Общество     10.02.2020 - 00:38
Число погибших от коронавируса снова возросло
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Китайские врачи сообщают о 871 умершем

Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй уже достигло 871, передает Reuters.

Как сообщает комитет здравоохранения, число заразившихся в провинции уже составляет 29631 человек. На сегодня 1795 пациентов выписаны из больниц.

Количество новых случаев заражения в провинции составляет 2618 человек, из которых 1921 в эпицентре распространения коронавируса - городе Ухань, эпицентре распространения коронавируса.

Напомним, за минувшие сутки, 8 февраля, от коронавируса в Китае умерли почти 90 человек. На тот момент были подтверждены 37 575 случаев заражения коронавирусом, из них 813 закончились смертью.

Как сообщило Министерство здравоохранения Украины 9 февраля, гражданин Украины оказался одним из заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии. Украинец снят с круизного лайнера и доставлен в японскую больницу, где не менее 14 дней будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением.

Известно о 25 украинцах, находящихся на борту лайнера Diamond Princess.

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