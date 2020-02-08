В Ухане от коронавируса умерли первые иностранцы

Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

От коронавируса умерли граждане США и Японии

В китайском городе Ухане, который является эпицентром вспышки нового коронавируса, умерли первые граждане других стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, 6 февраля в больнице Цзиньинтань умер 6-летний гражданин Соединенных Штатов с подтвержденным диагнозом на коронавирус. Это первая смерть гражданина США от коронавируса.

В свою очередь, МИД Японии сообщило, что их гражданин также умер в больнице Уханя. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус и скончался от пневмонии.



Напомним, по состоянию на 8 февраля число жертв коронавируса в Китае выросло до 722 человек. При этом подтверждены 34 546 случая заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, лечение все еще проходят 31 744 человека, из них 6101 человек находится в тяжелом состоянии, 2050 человек выписаны из больниц.

Кроме того, в связи со вспышкой коронавируса мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ВОЗ отправляет наборы для тестирования вируса, а также маски, перчатки, респираторы и халаты во все страны.