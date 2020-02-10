ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість загиблих від коронавірусу знову зросла

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 00:38
Кількість загиблих від коронавірусу знову зросла
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Китайські лікарі повідомляють про 871 померлого

Кілкість загиблих від коронавірусу нового типу в китайській провінції Хубей вже досягла 871, передає Reuters.

Як повідомляє комітет охорони здоров'я, кількість заражень в провінції вже становить 29631 людина. На сьогодні 1795 пацієнтів виписані з лікарень.

Кількість нових випадків зараження в провінції складає 2618 осіб, з яких 1921 в епіцентрі поширення коронавіруса - місті Ухань, епіцентрі поширення коронавіруса.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 лютого, від коронавірусу в Китаї померли майже 90 осіб. На той момент були підтверджені 37 575 випадків зараження коронавірусом, з них 813 закінчилися смертю.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я України 9 лютого, громадянин України виявився одним з тих що заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess в Японії. Українець знятий з круїзного лайнера і доставлений в японську лікарню, де не менше 14 днів перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним наглядом.

Відомо про 25 українців, які перебувають на борту лайнера Diamond Princess.

Китай виділить більше 10 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом Китайський коронавірус вперше виявили в українця
Новини України Китайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся