ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кількість загиблих в ході протестів "жовтих жилетів" у Франції зросла до шести

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 12:45
Кількість загиблих в ході протестів "жовтих жилетів" у Франції зросла до шести
Фото: протести в Парижі (twitter.com/le_figaro)

У місцевій прокуратурі зазначили, що чоловік був збитий вантажівкою, водієм якої був громадянин Польщі

Під час масових акцій протесту руху "жовтих жилетів" загинуло 6 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Хinhuanet.

Як зазначається, летальний випадок стався на автодорозі на виїзді з міста Авіньйон на півдні Франції. У місцевій прокуратурі зазначили, що чоловік був збитий вантажівкою, водієм якої був громадянин Польщі.

РБК-Україна писало, що станом на 10 грудня у Франції загальне число затриманих у ході акцій протесту руху "жовтих жилетів", що проходять в країні з середини листопада, перевищило 4,5 тис. осіб.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 10 грудня, оголосив надзвичайний економічний стан у країні. Він також пообіцяв, що з 2019 року мінімальна зарплата зросте на 100 євро. Крім того, він зазначив, що працюючі французи отримають наприкінці 2018 року премію, яка не буде обкладатися податком. За його словами, з 2019 року не будуть обкладатися податками понаднормові години роботи.

Після цього учасники протестів "жовтих жилетів" у Франції розкритикували обіцянки президента країни Еммануеля Макрона підвищити мінімальну зарплату і знизити податковий тягар.

Парламент Франції проголосує за недовіру уряду У Франції оцінили витрати через введення режиму НС
Новини України ФранціяпротестЖертвы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся