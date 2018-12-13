Кількість загиблих в ході протестів "жовтих жилетів" у Франції зросла до шести

Фото: протести в Парижі (twitter.com/le_figaro)

У місцевій прокуратурі зазначили, що чоловік був збитий вантажівкою, водієм якої був громадянин Польщі

Під час масових акцій протесту руху "жовтих жилетів" загинуло 6 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Хinhuanet.

Як зазначається, летальний випадок стався на автодорозі на виїзді з міста Авіньйон на півдні Франції. У місцевій прокуратурі зазначили, що чоловік був збитий вантажівкою, водієм якої був громадянин Польщі.

РБК-Україна писало, що станом на 10 грудня у Франції загальне число затриманих у ході акцій протесту руху "жовтих жилетів", що проходять в країні з середини листопада, перевищило 4,5 тис. осіб.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 10 грудня, оголосив надзвичайний економічний стан у країні. Він також пообіцяв, що з 2019 року мінімальна зарплата зросте на 100 євро. Крім того, він зазначив, що працюючі французи отримають наприкінці 2018 року премію, яка не буде обкладатися податком. За його словами, з 2019 року не будуть обкладатися податками понаднормові години роботи.

Після цього учасники протестів "жовтих жилетів" у Франції розкритикували обіцянки президента країни Еммануеля Макрона підвищити мінімальну зарплату і знизити податковий тягар.