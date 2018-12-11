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Министр внутренних дел Франции прокомментировал введение режима ЧП в стране

Новости » Политика    11.12.2018 - 00:20
Министр внутренних дел Франции прокомментировал введение режима ЧП в стране
Фото: Кристоф Кастенер (https://twitter.com/CCastaner)

Министр заявил, что ответ Макрона является "ясным и сильным"

Глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастенер заявил, что введение в стране чрезвычайного положения является ясным и сильным ответом президента Франции Эмманюэля Макрона после массовых акций протеста, а также призвал восстановить порядок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кастенера в Twitter.

Кастенер написал, что президент Франции смог услышать гнев, а его ответ является "ясным и сильным". Он также заявил, что насилие должно быть прекращено, а порядок необходимо восстанавливать.

Ранее сообщалось, что Макрон предложит меры по налаживанию диалога. Источники сообщают, президент "хочет объединить все политические, территориальные, экономические и социальные силы в эти трудные времена для нации, чтобы услышать их голоса и предложения, чтобы мобилизовать их в действие".

Напомним, во Франции число задержанных с начала протестов превысило 4,5 тысяч человек. Сообщается, что за последние 24 дня протестов организации "желтые жилеты" под стражу было помещено 4099 протестующий.

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