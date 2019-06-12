Число погибших из-за пожара в Одессе возросло

После пожара в психбольнице в Одессе один человек умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, в результате пожара погибли 7 человек.

"10 июня в 21:44 в Суворовском районе города Одесса по ул. Академика Воробьева, 9 в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" Одесского облсовета возник пожар, в результате которого погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых 11 июня в больнице умер 1 человек", - указали в ведомстве.

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Одесской области считают, что причиной пожара в психиатрической больнице в Одессе стало случайное занесение источника огня. Также прокуратура Одесской области рассматривает версию умышленного поджога Одесской психбольницы.

РБК-Украина писало, что 10 июня в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. В связи с этим президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших. Также он поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать государственную комиссию по расследованию пожара.