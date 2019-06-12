Кількість загиблих внаслідок пожежі в Одесі зросла

Після пожежі у психлікарні в Одесі одна людина померла у лікарні. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, в результаті пожежі загинули 7 людей.

"10 червня о 21 год. 44 хв. у Суворовському районі м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9 в "Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я" Одеської облради виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 6 осіб та госпіталізовано 5 осіб, з яких 11 червня в лікарні померла 1 особа", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій Одеської області вважають, що причиною пожежі в психіатричній лікарні в Одесі стало випадкове занесення джерела вогню. Також прокуратура Одеської області розглядає версію навмисного підпалу Одеської психлікарні.

РБК-Україна писало, що 10 червня в Одесі відбулася пожежа в психіатричній лікарні. У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Також він доручив прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману негайно створити державну комісію з розслідування пожежі.