ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский поручил Гройсману создать комиссию по расследованию пожара в Одессе

Новости » Происшествия    11.06.2019 - 00:51
Зеленский поручил Гройсману создать комиссию по расследованию пожара в Одессе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По последним данным, количество погибших возросло до шести

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать государственную комиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе 10 июня, в котором, по последним данным, погибло 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Twitter.

Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский.

Зеленский поручил Гройсману создать комиссию по расследованию пожара в Одессе

Напомним, поздно вечером 10 июня в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, в результате которого, по предварительным данным, погибло 4 человека, 6 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно о смерти еще двоих пострадавших.

По информации местных СМИ, пожар произошел в отделении, где лечились ветераны Второй мировой и Афганистана, однако, по словам главврача, большинство из них могли самостоятельно передвигаться, а решетки на окнах были только в помещениях, где хранились лекарства.

В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, есть жертвы Зеленский инициировал увольнение глав всех ОГА
Новости Украины Владимир ЗеленскийОдессапожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь