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В ГСЧС назвали причину пожара в Одесской психбольнице

Новости » Общество    11.06.2019 - 21:40
В ГСЧС назвали причину пожара в Одесской психбольнице
Фото: пожар в психбольнице в Одессе ("Думская")

Причиной пожара в психиатрической больнице стало случайное занесение источника огня, считают в ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Одесской области считают, что причиной пожара в психиатрической больнице в Одессе стало случайное занесение источника огня. Об этом сообщает "Громадське".

Начальница отдела коммуникаций Главного управления полиции в Одесской области Любовь Гордиевская заявила, что полиция не считает, что причиной пожара в психиатрической больнице в Одессе стал поджог.

По словам заместителя директора департамента ДСНС Руслана Буханца, пожар начался из-за действий человека.

"Причина пожара по предварительным данным - это действия человека. То есть занесение постороннего источника зажигания. Она не связана с неисправностью оборудования или другими подобными причинами", - сказал он.

Напомним, РБК-Украина писало, что прокуратура Одесской области рассматривает версию умышленного поджога Одесской психбольницы.

10 июня в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. По последним данным, в результате происшествия погибли 6 человек, 4 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Прокуратура рассматривает версию поджога Одесской психбольницы ГСЧС назвала возможную причину пожара в Одессе
Новости Украины ОдессапожарГСЧС
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