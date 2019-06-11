Прокуратура рассматривает версию поджога Одесской психбольницы

Фото: место пожара (od.npu.gov.ua)

Правоохранители открыли уголовное производство

Прокуратура Одесской области рассматривает версию умышленного поджога Одесской психбольницы. Об этом сообщили во время экстренного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием руководства Одесской облгосадминистрации и облсовета, передает пресс-служба прокуратуры.

В частности, уголовное производство по факту пожара открыто по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Коментарі Доповіді прокурора Одещини Олега Жученка та керівника ГУНП в області Олега Беха на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі керівництва Одеської обласної адміністрації та обласної ради щодо пожежі у психологічному центрі. Опубліковано Прокуратура Одеської Області Вівторок, 11 червня 2019 р.

"Внесены в ЕРДР сведения о совершении ряда преступлений. В частности, по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Также, дело открыто по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК, поскольку установлено, что инспекторы ГСЧС в течение 2017-2019 годов не раз проводили проверки медучреждения и фиксировали нарушения требований противопожарной безопасности.

При этом руководитель Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех сообщил, что рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе из-за умышленного поджога или неосторожности.

Напомним, по состоянию на утро вторника дело было открыто по двум статьям УК - по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Как писало РБК-Украина ранее, 10 июня в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. По последним данным, в результате происшествия погибли 6 человек, 4 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.