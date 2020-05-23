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В Минздраве изменили решение по ослаблению карантина в Киеве

Новости » Коронавирус     23.05.2020 - 11:42
В Минздраве изменили решение по ослаблению карантина в Киеве
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Киев отвечает требованиям Минздрава для ослабления ограничений

Министерство здравоохранения Украины изменило свое решение по ослаблению карантина в Киеве. В Минздраве заявили, что столица отвечает всем требованиям для ослабления ограничений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

По словам Степанова, в министерство поступила обновленная информация относительно показателей готовности регионов к ослаблению карантина.

"Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11,7 на 100 тысяч населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", - подчеркнул он.

Отметим, на сегодняшнем утреннем брифинге Степанов заявил, что Киев не может переходить к следующему этапу ослабление карантина, ведь его показатель инцидентности превышает норму и находится на уровне 15.

Напомним, ранее сообщалось, что в КГГА решили сегодня, 23 мая, запустить весь наземный общественный транспорт в обычном режиме. Комиссия ТЭБ и ЧС решила, что столица соответствует требованиям.

Кроме того, с 25 мая в Киеве будет возобновлена работа метро.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины КиевМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
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