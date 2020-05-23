ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве 25 мая откроют метро и все рынки, вопреки рекомендациям Минздрава

Новости » Общество     23.05.2020 - 10:25
В Киеве 25 мая откроют метро и все рынки, вопреки рекомендациям Минздрава
Фото: Петр Пантелеев (kyivcity.gov.ua)

Также будут доступны спортивные детские площадки

В Киеве с 25 мая возобновят работу метро, начнут работать все рынки. При этом уже открыли 43 рынка.

Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге в субботу, передает корреспондент РБК-Украина.

"С 25 мая возобновит работу метрополитен, начнут работать все рынки и ярмарки. Также с 25 мая будут доступны к использованию спортивные детские площадки", - сказал он.

Отметим, уже сегодня в рамках ослабления карантина в столице возобновят в обычном режиме весь общественный транспорт. Транспорт выйдет на маршруты в 12 часов дня.

Напомним, ранее сообщалось, что городской глава Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров разрешить столице начать второй этап ослабления карантина с 23 мая. По его словам, город не соответствует только одному из трех критериев для ослабления карантина.

Сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что показатель инцидентности Киева находится на уровне 15, поэтому город не может переходить на следующий этап ослабления карантина.

В свою очередь в КГГА заявляют, что сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором установили, что Киев соответствует требованиям Минздрава для перехода к следующему этапу ослабление карантина, ведь имеет показатель инцидентности 11,7.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КГГАКиеврынок
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь