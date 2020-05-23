В Киеве 25 мая откроют метро и все рынки, вопреки рекомендациям Минздрава

Фото: Петр Пантелеев (kyivcity.gov.ua)

Также будут доступны спортивные детские площадки

В Киеве с 25 мая возобновят работу метро, начнут работать все рынки. При этом уже открыли 43 рынка.

Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге в субботу, передает корреспондент РБК-Украина.

"С 25 мая возобновит работу метрополитен, начнут работать все рынки и ярмарки. Также с 25 мая будут доступны к использованию спортивные детские площадки", - сказал он.

Отметим, уже сегодня в рамках ослабления карантина в столице возобновят в обычном режиме весь общественный транспорт. Транспорт выйдет на маршруты в 12 часов дня.

Напомним, ранее сообщалось, что городской глава Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров разрешить столице начать второй этап ослабления карантина с 23 мая. По его словам, город не соответствует только одному из трех критериев для ослабления карантина.

Сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что показатель инцидентности Киева находится на уровне 15, поэтому город не может переходить на следующий этап ослабления карантина.

В свою очередь в КГГА заявляют, что сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором установили, что Киев соответствует требованиям Минздрава для перехода к следующему этапу ослабление карантина, ведь имеет показатель инцидентности 11,7.

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Автор: Максим Зайченко