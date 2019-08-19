Число эвакуированных с Канарских островов из-за пожара возросло вдвое

С испанского острова Гран-Канария, третьего по величине среди Канарских островов, эвакуировали уже почти 8 тысяч человек из-за лесных пожаров на севере острова. Об этом сообщает местное издание El Mundo.

Указано, что в результате пожара пострадали более 4 тысяч гектаров природного парка Тамадаба.

Сообщается, что с пожарами, которые начались в субботу, утром в понедельник борются более 700 работников чрезвычайных служб при поддержке 16 самолетов и вертолетов.

Кроме того, пожарным с утра понедельника пришли на помощь 400 военных.

Напомним, на острове Гран-Канария, который входит в группу Канарских островов, из-за лесных пожаров эвакуировали 4 тысячи человек. Отмечалось, что это третий подобный лесной пожар, который обрушивается на остров за неделю, и люди перемещаются в безопасное место из 40 городов.

Как писало РБК-Украина, 18 августа два пожара возникли на Кипре в районе Пафос. Тушить огонь спасателям мешал сильный едкий дым.

Добавим также, лесные пожары охватили запад и юг Турции.