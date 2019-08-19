С Канарских островов из-за лесных пожаров эвакуировали 4 тыс. человек

Фото: лесной пожар на Гран-Канарии (twitter.com/dailymail)

Пожар охватил Гран-Канарию

На острове Гран-Канария, который входит в группу Канарских островов, из-за лесных пожаров эвакуировали 4 000 человек. Об этом передает РБК-Украина со сылкой на Daily Mail.

Отмечается, что для борьбы с огнем задействованы 700 пожарных и 200 солдат. В воскресенье, 18 августа, вечером пожар, разразившийся недалеко от города Техеда, шел на два фронта.

Это третий подобный лесной пожар, который обрушивается на остров за неделю, и люди перемещаются в безопасное место из целых 40 городов. Однако, как сообщили местные чиновники, основные туристические районы вдоль побережья не пострадали.

Кроме того, отели в центре курортного острова были закрыты, так как сочетание высоких температур и сильных ветров превратило регион в пустошь.

По данным метеорологического агентства AEMET, в воскресенье почти половина провинций Испании находилась в состоянии боевой готовности из-за высокого риска пожаров.

Напомним, также 18 августа два неконтролируемых лесных пожара возникли на Кипре в районе Пафос. Тушить огонь спасателям мешает сыльный едкий дым.