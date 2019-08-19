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В Турции лесные пожары охватили запад и юг страны

Новости » Происшествия    19.08.2019 - 09:45
В Турции лесные пожары охватили запад и юг страны
Фото: пожары в Турции (ekathimerini.com)

Возле Бодрума эвакуируют жителей домов, расположенных возле леса

В Турции лесные пожары охватили запад и юг страны - районы в провинциях Стамбул и Измир. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

В частности, масштабные лесные пожары наблюдаются в районах Милас и Бодрум на юге страны и районах Урла и Карабаглар на западе страны.

"Горят леса в районе Милас и Бодрум провинции Мугла, Урли и Карабаглар провинции Измир. Крупнейший пожар в Чешме, где более 100 гектаров охвачены огнем", - отмечает телеканал.

Сообщается также, что всего в борьбе с огнем в провинциях Стамбул и Измир задействованы 23 вертолета, 250 пожарных авто, 30 бульдозеров, грейдеры. Возле Бодрума эвакуируют жителей домов, расположенных возле леса.

Кроме того, в районе Чанкая эвакуированы жители отдельных населенных пунктов Сеферихисар и Урла, находящихся в провинции Измир. Так, местных жителей призывают не использовать дороги в районах пожара, поскольку это опасно и мешает движению пожарных машин.

Напомним, на острове Гран-Канария, который входит в группу Канарских островов, из-за лесных пожаров эвакуировали 4000 человек.

Как писало РБК-Украина, 18 августа два неконтролируемых лесных пожара возникли на Кипре в районе Пафос. Тушить огонь спасателям мешает сильный едкий дым.

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