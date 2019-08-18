На Кипре в двух районах возникли неконтролируемые лесные пожары

Фото: лесной пожар на Кипре (twitter.com/cyprusmail)

На полуострове Лара объявили ЧП

На Кипре в двух населенных пунктах в районе Пафос возникли два лесных пожара, котрые вышли из-под контроля. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Cyprus Mail.

Днем в воскресенье, 18 августа, пожарная служба сообщила, что пожары возникли в в селе Пелатус и полуострове Лара. По данным ведомства, пожар в Ларе вспыхнул онезадолго после 14:00, а через пять минут в общине Пелатуса появился второй пожар.

Пожарные машины и вертолеты борются с огнем, но сильный ветер затрудняет работу. Так, три пожарные машины используются, чтобы попытаться потушить огонь около Пелатуса.

Также четыре вертолета, принадлежащие пожарной службе, борются с огнем в Ларе, поскольку этот пожар больше. Общественность попросили держаться подальше от этого района. Из-за серьезности пожара Департамент лесного хозяйства ввел план действий в чрезвычайной ситуации.

Пожары уничтожили сорняки и дикие растения в обеих областях. Предполагается, что причины пожаров будут изучены на более позднем этапе.

Напомним, несколько дней назад в результате лесных пожаров, которые вспыхнули на греческом острове Эвбея были эвакуированы три населенных пункта. Более двухсот пожарных на 75 автомобилях, шесть самолетов и шесть вертолетов были задействованы в борьбе с огнем. При этом густой дым создал сложнейшие условия для работы.