Кількість хворих на COVID-19 на Олімпіаді в Пекіні зросла до 119
У Китаї вже у 119 спортсменів і членів делегацій спортивних команд зимової Олімпіади в Пекіні виявили COVID-19. Китайська влада ввела жорсткі карантинні обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"За останні чотири дні в Китаї було виявлено близько 119 випадків зараження COVID-19 серед спортсменів і персоналу, пов'язаного із зимовими Олімпійськими іграми в Пекіні", - пише видання.
Зокрема, як повідомляється в повідомленні, в неділю організаційний комітет Олімпіади поінформував про 34 випадки COVID-19 серед спортсменів і членів делегацій, і вже в понеділок з'явилася інформація про 119 хворих.
Підкреслюється, що китайська влада ввела жорсткі карантинні обмеження, тому спортсменам і членам делегацій забороняються будь-які контакти за межами Олімпіади.
Нагадаємо, відкриття Олімпійських ігор у Пекіні заплановано на 4 лютого.
Відзначимо, Китай повідомив про зростання випадків COVID серед спортсменів і чиновників. З п'ятниці ситуація сильно змінилася.