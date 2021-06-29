Численность ВСУ может возрасти: Рада приняла за основу закон Зеленского 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержали 320 парламентариев.

Численность ВСУ, согласно закону, возрастет до 261 тысячи человек. Из них 215 тысяч - это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона, численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военных.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту одобрить этот закон.

Напомним, в конце мая глава государства внес этот документ в парламент.

Как писало РБК-Украина, этот документ связан с проектом №5557 об основах национального сопротивления. Закон предусматривает создание территориальной обороны Украины.

Так, глава комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич отметил, что в 2022 году на это уйдет почти 2,5 млрд гривен. А в последующие два года - еще по 718 млн гривен.