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Чисельність ЗСУ може зрости на 11 тисяч: Раді рекомендують схвалити закон Зеленського

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Україна, Четвер 15 липня 2021 11:22
Чисельність ЗСУ може зрости на 11 тисяч: Раді рекомендують схвалити закон Зеленського Фото: Рада може збільшити чисельність ЗСУ на 11 тисяч осіб (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Чисельність Збройних сил України може зрости на 11 тисяч осіб. Верховній раді рекомендують ухвалити у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5558.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - вказано у повідомленні.

Чисельність ЗСУ, згідно з проектом, зросте до 261 тисячі осіб. З них 215 тисяч - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ складає 250 тисяч осіб, в тому числі 204 тисячі військових.

Нагадаємо, наприкінці червня Рада ухвалила цей документ за основу.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня глава держави вніс законопроект до парламенту.

Даний закон пов'язаний з проектом №5557 про основи національного опору. Він передбачає створення територіальної оборони України.

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Володимир Зеленський Збройні сили України Верховна рада
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