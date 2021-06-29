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Чисельність ЗСУ може зрости: Рада прийняла за основу закон Зеленського

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Україна, Вівторок 29 червня 2021 17:00
Чисельність ЗСУ може зрости: Рада прийняла за основу закон Зеленського Фото: Рада прийняла за основу закон Зеленського про збільшення чисельності ЗСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Чисельність Збройних сил України може зрости. Верховна рада прийняла за основу законопроект президента Володимира Зеленського №5558.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ підтримали 320 парламентаріїв.

Чисельність ЗСУ, згідно з законом, зросте до 261 тисячі осіб. З них 215 тисяч - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ складає 250 тисяч чоловік, в тому числі 204 тисячі військових.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту схвалити цей закон.

Нагадаємо, в кінці травня глава держави вніс цей документ до парламенту.

Як писало РБК-Україна, цей документ пов'язаний з проектом №5557 про основи національного опору. Закон передбачає створення територіальної оборони України.

Так, глава комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич зазначив, що у 2022 році на це піде майже 2,5 млрд гривень. А в наступні два роки - ще по 718 млн гривень.

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Володимир Зеленський Збройні сили України Верховна рада
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