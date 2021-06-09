Численность ВСУ могут увеличить: закон Зеленского поддержал комитет Рады по нацбезопасности

Верховной раде рекомендуют принять законопроект президента Владимира Зеленского №5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины до 261 тысячи человек. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
В случае одобрения законопроекта численность ВСУ будет составлять 261 тысячу человек, из них 215 тысяч - это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона, численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военных.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце мая глава государства внес этот документ в парламент.
Как писало РБК-Украина, ВР также рекомендуют принять законопроект президента №5557 об основах национального сопротивления. Закон предусматривает создание территориальной обороны Украины.
Так, глава комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич отметил, что в 2022 году на это уйдет почти 2,5 млрд гривен. А в последующие два года - еще по 718 млн гривен.