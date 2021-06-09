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Чисельність ЗСУ можуть збільшити: закон Зеленського підтримав комітет Ради з нацбезпеки

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Україна, Середа 09 червня 2021 16:52
Чисельність ЗСУ можуть збільшити: закон Зеленського підтримав комітет Ради з нацбезпеки Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують ухвалити законопроект президента Володимира Зеленського №5558 про збільшення чисельності Збройних сил України до 261 тисячі осіб. Таку рекомендацію надав комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

У разі схвалення законопроекту чисельність ЗСУ буде становити 261 тисячу осіб, з них 215 тисяч - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ становить 250 тисяч осіб, у тому числі 204 тисячі військових.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня глава держави вніс цей документ до парламенту.

Як писало РБК-Україна, ВР також рекомендують ухвалити законопроект президента №5557 про основи національного спротиву. Закон передбачає створення територіальної оборони України.

Так, глава комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич зазначив, що у 2022 році на це піде майже 2,5 млрд гривень. А в наступні два роки - ще по 718 млн гривень.

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