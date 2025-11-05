Численні вибухи та пожежа: в Донецьку уражено склад боєприпасів росіян (відео)

Зазначається, що вибухи пролунали ввечері в одному з районів окупованого міста - попередньо, під атакою перебував Куйбишевський район. Перший вибух супроводжувався сильною ударною хвилею та звуками численних вторинних детонацій, що може свідчити про ураження російського складу боєприпасів.

Після вибухів над ураженим місцем здійнялися великі клуби диму, почалася сильна пожежа. На опублікованих відео можна почути несильні вибухи - це детонують боєприпаси, не знищені в момент ураження.

Офіційних підтверджень поки що немає як зі сторони окупаційної влади, так і зі сторони України. Невідомо, чи є поранені та загиблі внаслідок удару. За однією версією, по складу завдали ракетного удару, за іншою - його вразив український ударний безпілотник.

Фото: Telegram