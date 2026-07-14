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Численні прильоти та пожежа на НПЗ "Газпрому" в Башкортостані

07:29 14.07.2026 Вт
2 хв
Наскільки важливим для паливної промисловости був уражений НПЗ?
aimg Пилип Бойко
Численні прильоти та пожежа на НПЗ "Газпрому" в Башкортостані Фото: пожежа на НПЗ в Башкортостані (Exilenova+)
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Чергова нічна атака на НПЗ окупантів РФ зафіксована в Башкортостані. Це щонайменше 1400 кілометрів по прямій від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Exilenova+.

На цей момент відомо, що під удар потрапив "Газпром нефтехим Салават". Його могли вразити безпілотники, адже місцеві мешканці повідомили про численні прильоти на цей об'єкт.

Після атаки зафіксовані пожежа та дим на території підприємства. Поки що офіційна влада регіону жодним чином не повідомляла про атаку на НПЗ.

Численні прильоти та пожежа на НПЗ &quot;Газпрому&quot; в БашкортостаніМешканці повідомляють про численні прильоти на НПЗ (фото Exilenova+)

Що відомо про цей НПЗ

ТОВ "Газпром нефтехим Салават" - один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів у Башкортостан. Підприємство об’єднує нафтопереробний і газохімічний заводи, а також завод "Мономер".

Підприємство має повний цикл перероблювання вуглеводневої сировини, випуск понад 150 найменувань продукції. Серед продукції, яку випускає завод: бензини, дизельне пальне, мазут, бітуми, поліетилен, аміак і карбамід.

Численні прильоти та пожежа на НПЗ &quot;Газпрому&quot; в БашкортостаніНад містом поширюється дим після атаки на завод (фото Exilenova+)

Контекст події

ЗСУ продовжують нестримні удари по ворожих НПЗ далеко в російському тилу. Цієї ночі під атаку потрапив Афіпський НПЗ на Кубані, де зафіксована пожежа.

В цілому, після ударів по російських НПЗ у РФ почалась справжня паливна криза. Перероблювання у "світовій бензоколонці" відкотилось на 21 рік назад.

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