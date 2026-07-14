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Многочисленные прилеты и пожар на НПЗ "Газпрома" в Башкортостане

07:29 14.07.2026 Вт
2 мин
Насколько важным для топливной промышленности был поражен НПЗ?
aimg Филипп Бойко
Многочисленные прилеты и пожар на НПЗ "Газпрома" в Башкортостане Фото: пожар на НПЗ в Башкортостане (Exilenova+)
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Очередная ночная атака на НПЗ оккупантов РФ зафиксирована в Башкортостане. Это не менее 1400 километров по прямой от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал Exilenova+.

К настоящему моменту известно, что под удар попал "Газпром нефтехим Салават". Его могли поразить беспилотники, ведь местные жители сообщили о многочисленных прилетах на этот объект.

После атаки зафиксирован пожар и дым на территории предприятия. Пока официальные власти региона никак не сообщали об атаке на НПЗ.

Многочисленные прилеты и пожар на НПЗ &quot;Газпрома&quot; в БашкортостанеЖители сообщают о многочисленных прилетах на НПЗ (фото Exilenova+)

Что известно об этом НПЗ

ООО "Газпром нефтехим Салават" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов в Башкортостан. Предприятие объединяет нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, а также завод "Мономер".

Предприятие имеет полный цикл переработки углеводородного сырья, выпуск более 150 наименований продукции . Среди продукции, которую выпускает завод: бензины, дизельное топливо , мазут, битумы, полиэтилен, аммиак и карбамид.

Многочисленные прилеты и пожар на НПЗ &quot;Газпрома&quot; в БашкортостанеНад городом распространяется дым после атаки на завод (фото Exilenova+)

Контекст события

ВСУ продолжают безудержные удары по вражеским НПЗ далеко в российском тылу. Этой ночью под атаку попал Афипский НПЗ на Кубани, где зафиксирован пожар.

В целом после ударов по российским НПЗ в РФ начался настоящий топливный кризис. Переработка в "мировой бензоколонке" откатилась на 21 год назад.

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