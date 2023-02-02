Чиновників Одеської ОВА підозрюють у розкраданні коштів для оборонних закупівель
Чиновники Одеської ОВА могли привласнити державні кошти, які були виділені на оборонні та гуманітарні потреби. Зловмисникам оголосили підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Нацполіції України.
За інформацією правоохоронців, згідно з рішенням Кабміну, на закупівлю продуктів у регіоні було виділено 500 млн гривень, а на спеціальне військове спорядження для підрозділів тероборони - понад 106 млн гривень.
Чиновники, замість того, щоб спрямувати ці кошти на потреби місцевого населення та військових, розробили схему їх присвоєння: товари купували за цінами, які значно вищі за ринкові, а отриману різницю розподіляли між собою.
"Серед фігурантів - колишній заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, начальник одного з департаментів (депутат Одеської обласної ради) та начальник відділу ОВА. Їм оголошено підозру за присвоєння, розтрату майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем", - розповів в.о. голови Нацполіції Іван Вигівський.
За його словами, підозрювані за допомогою лише одного договору про закупівлю продуктів "заробили" 7 мільйонів гривень. При цьому загальна сума привласнених коштів може бути в рази більшою, продовжується розслідування. Сьогодні, 2 лютого, у службових приміщеннях Одеської ОВА пройшли обшуки.
Підозрюваним загрожує від семи до 12 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що чиновника Одеської обласної військової адміністрації викрили на хабарництві.
Також ми писали, що колишнього заступника глави Міноборони Олексія Резнікова заарештували, оскільки він може бути пов'язаний зі скандалом про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами.
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