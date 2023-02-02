Чиновників Одеської ОВА підозрюють у розкраданні коштів для оборонних закупівель

Чиновники Одеської ОВА могли привласнити державні кошти, які були виділені на оборонні та гуманітарні потреби. Зловмисникам оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Нацполіції України.

За інформацією правоохоронців, згідно з рішенням Кабміну, на закупівлю продуктів у регіоні було виділено 500 млн гривень, а на спеціальне військове спорядження для підрозділів тероборони - понад 106 млн гривень.

Чиновники, замість того, щоб спрямувати ці кошти на потреби місцевого населення та військових, розробили схему їх присвоєння: товари купували за цінами, які значно вищі за ринкові, а отриману різницю розподіляли між собою.

"Серед фігурантів - колишній заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, начальник одного з департаментів (депутат Одеської обласної ради) та начальник відділу ОВА. Їм оголошено підозру за присвоєння, розтрату майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем", - розповів в.о. голови Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, підозрювані за допомогою лише одного договору про закупівлю продуктів "заробили" 7 мільйонів гривень. При цьому загальна сума привласнених коштів може бути в рази більшою, продовжується розслідування. Сьогодні, 2 лютого, у службових приміщеннях Одеської ОВА пройшли обшуки.

Підозрюваним загрожує від семи до 12 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.