Чиновников Одесской ОВА подозревают в хищении средств для оборонных закупок

Чиновники Одесской ОВА могли присвоить государственные средства, которые были выделены на оборонные и гуманитарные нужды. Злоумышленникам объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

По информации правоохранителей, согласно с решением Кабмина, на закупку продуктов в регионе было выделено 500 млн гривен, а на специальное военное снаряжение для подразделений теробороны - более 106 млн гривен.

Чиновники, вместо того, чтобы направить эти средства на нужды местного населения и военных, разработали схему их присвоения: товары покупали по ценам, которые значительно выше рыночных, а полученную разницу распределяли между собой.

"Среди фигурантов - бывший заместитель председателя Одесской областной военной администрации, начальник одного из департаментов (депутат Одесского областного совета) и начальник отдела ОВА. Им объявлено подозрение за присвоение, растрату имущества или завладение путем злоупотребления служебным положением", - рассказал и.о. главы Нацполиции Иван Выговский.

По его словам, подозреваемые при помощи только одного договора о закупке продуктов "заработали" 7 миллионов гривен. При этом общая сумма присвоенных средств может быть в разы большей, продолжается расследование. Сегодня, 2 февраля, в служебных помещениях Одесской ОВА прошли обыски.

Подозреваемым грозит от семи до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.