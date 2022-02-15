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Чиновникам могут запретить выезд из Украины на период военного положения: о ком идет речь

Новина українською →
Киев, Вторник 15 февраля 2022 14:24
Чиновникам могут запретить выезд из Украины на период военного положения: о ком идет речь Фото: чиновникам могут запретить выезд из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине могут запретить чиновникам выезд из страны на период военного положения. Соответствующий законопроект на регистрации в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал представительницы Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

Законопроектом предлагается в период военного положения ограничить выезд из Украины:

  • народным депутат;
  • членам КМУ, чиновникам;
  • главам ОГА, РГА;
  • государственным служащим категории "А";
  • руководителям ЦОИВ в т. ч. со специальным статусом;
  • руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
  • руководителям предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивостью критической инфраструктуры и др.

Совгиря написала, что присоединяется к этой инициативе и на заседании профильного комитета будет предлагать дополнить указанный список должностных лиц судьями Конституционного суда Украины.

"Убеждена, что в решающие для государства времена судьи Конституционного суда должны обеспечить возможность принятия решений безотлагательно", - сообщила она.

Напомним, Зеленский дал уехавшим депутатам 24 часа на возвращение в Украину.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что Украину массово покидают олигархи из бизнесменов. В частности, за сутки страну покинули десятки самолетов и чартеров.

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