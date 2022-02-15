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Чиновникам можуть заборони виїзд з України на період воєнного стану: про кого йде мова

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 14:24
Чиновникам можуть заборони виїзд з України на період воєнного стану: про кого йде мова Фото: чиновникам можуть заборони виїзд з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні можуть заборонити чиновникам виїзд з країни на період воєнного стану. Відповідний законопроект на реєстрації в парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал представниці Верховної ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.

Законопроектом пропонується у період воєнного стану обмежити виїзд з України:

  • народним депутат;
  • членам КМУ, урядовцям;
  • головам ОДА, РДА;
  • державним службовцям категорії "А";
  • керівникам ЦОВВ в т.ч. із спеціальним статусом;
  • керівників підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
  • керівникам підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури та ін.

Совгиря написала, що приєднується до цієї ініціативи і на засіданні профільного комітету буде пропонувати доповнити зазначений перелік посадових осіб суддями Конституційного суду Украіни.

"Переконана, що у вирішальні для держави часи судді Конституційного суду повинні забезпечити можливість ухвалення рішень невідкладно", - повідомила вона.

Нагадаємо, Зеленський дав депутатам за кордоном добу на повернення до країни.

Раніше українські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україну масово залишають олігархи з бізнесменів. Зокрема, за добу країну залишили десятки літаків та чартерів.

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