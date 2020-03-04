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Чиновников института Нацакадемии медицинских наук подозревают в растрате 10 млн грн

Новости » Происшествия     04.03.2020 - 18:36
Чиновников института Нацакадемии медицинских наук подозревают в растрате 10 млн грн
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас продолжается досудебное расследование

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт по чиновникам института Национальной академии медицинских наук Украины, которые подозреваются в растрате 10 млн гривен государственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что служебные лица института Нацакадемии медицинских наук Украины и предприятия-подрядчики осуществили служебный подлог и растратили свыше 10 млн грн государственных средств при проведении реконструкции одного из отделений института.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется за ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог).

Напомним, в Донецкой области чиновников Госпотребслужбы задержали на взятке. Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения чиновниками 24,8 тыс. гривен взятки. Средства предназначались за беспрепятственное предоставление сертификата без проведения обследований пшеницы. Указанную сумму изъяли.

Как сообщало РБК-Украина, в Запорожской области прокуратура задержала заместителя главы одной из объединенных территориальных общин региона по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 250 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, в Киеве задержали работника Управления патрульной полиции и его сообщника за вымогательство 150 тыс. долларов. Сотрудник правоохранительных органов угрожал частному предпринимателю.

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