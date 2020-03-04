В Донецкой области чиновников Госпотребслужбы задержали на взятке

Иллюстративное фото (flickr.com/national.police)

Чиновники наладили коррупционный механизм выдачи сертификатов

Оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Национальной полиции разоблачили руководителя одного из управлений и главного специалиста главного управления Госпротребслужбы в Донецкой области на взятке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как сообщается, чиновники наладили коррупционный механизм выдачи сертификатов.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения чиновниками 24,8 тыс. гривен взятки. Средства предназначались за беспрепятственное предоставление сертификата без проведения обследований пшеницы. Указанную сумму изъяли.

"За ускоренную выдачу сертификатов без проведения отборов продукции требовали неправомерную выгоду, суммы которой колебались от 5 до 50 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о задержании чиновников. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожской области прокуратура задержала заместителя главы одной из объединенных территориальных общин региона по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 250 тыс. гривен.

Кроме того, в Киеве задержали работника Управления патрульной полиции и его сообщника за вымогательство 150 тыс. долларов. Сотрудник правоохранительных органов угрожал частному предпринимателю.