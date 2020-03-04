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Посадовців інституту Нацакадемії медичних наук підозрюють у розтраті 10 млн грн

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 18:36
Посадовців інституту Нацакадемії медичних наук підозрюють у розтраті 10 млн грн
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі триває досудове розслідування

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо посадовців інституту Національної академії медичних наук України, які підозрюються у розтраті 10 млн гривень державних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що службові особи інституту Нацакадемії медичних наук України та підприємства-підрядники здійснили службове підроблення та розтратили понад 10 млн грн державних коштів під час проведення реконструкції одного із відділень інституту.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення).

Нагадаємо, у Донецькій області чиновників Держпродспоживслужби затримали на хабарі. Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання чиновниками 24,8 тис. гривень хабаря. Кошти призначалися за безперешкодне надання сертифіката без проведення обстежень пшениці. Зазначену суму вилучили.

Як повідомляло РБК-Україна, в Запорізькій області прокуратура затримала заступника голови однієї з об'єднаних територіальних громад регіону за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 250 тис. гривень.

Раніше повідомлялося, у Києві затримали працівника Управління патрульної поліції і його спільника за вимагання 150 тис. доларів. Співробітник правоохоронних органів погрожував приватному підприємцю.

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