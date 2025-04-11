Чим займатиметься новостворена "коаліція РЕБ": Умєров розкрив деталі

Під час сьогоднішнього засідання "Рамштайну" було оголошено про запуск коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ). До неї вже долучились 11 країн, включно з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова, якого цитує відомство.
За словами Умєрова, коаліція РЕБ зосередиться на:
"РЕБ - критично важливий компонент сучасної війни. Без ефективного радіоелектронного захисту жоден підрозділ не може бути повноцінно боєздатним. Запуск коаліції дозволить координувати зусилля та комплексно реагувати на потреби Сил оборони", - пояснив він.
Умєров додав, що коаліція задовольнятиме не лише поточні потреби наших воїнів, але й закладе фундамент для довгострокового розвитку спроможностей.
Сьогодні, 11 квітня, у Брюсселі відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Під час зустрічі Берлін оголосив про новий пакет допомоги для України, зокрема пообіцявши надати додаткові системи ППО IRIS-T та ракети для зенітних ракетних систем Patriot.
Голова Міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі зазначив, що на засіданні було оголошено рекордну підтримку для України.
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