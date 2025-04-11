Чим займатиметься новостворена "коаліція РЕБ": Умєров розкрив деталі

За словами Умєрова, коаліція РЕБ зосередиться на:

закупівлі обладнання

навчанні та підготовці фахівців

розробці політик та доктрин у сфері РЕБ

"РЕБ - критично важливий компонент сучасної війни. Без ефективного радіоелектронного захисту жоден підрозділ не може бути повноцінно боєздатним. Запуск коаліції дозволить координувати зусилля та комплексно реагувати на потреби Сил оборони", - пояснив він.

Умєров додав, що коаліція задовольнятиме не лише поточні потреби наших воїнів, але й закладе фундамент для довгострокового розвитку спроможностей.