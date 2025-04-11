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Чем будет заниматься новосозданная "коалиция РЭБ": Умеров раскрыл детали

Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время сегодняшнего заседания "Рамштайн" было объявлено о запуске коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К ней уже присоединились 11 стран, включая Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова, которого цитирует ведомство.

По словам Умерова, коалиция РЭБ сосредоточится на:

  • закупке оборудования
  • обучении и подготовке специалистов
  • разработке политик и доктрин в сфере РЭБ

"РЭБ - критически важный компонент современной войны. Без эффективной радиоэлектронной защиты ни одно подразделение не может быть полноценно боеспособным. Запуск коалиции позволит координировать усилия и комплексно реагировать на потребности Сил обороны", - пояснил он.

Умеров добавил, что коалиция будет удовлетворять не только текущие потребности наших воинов, но и заложит фундамент для долгосрочного развития возможностей.

Заседание "Рамштайн"

Сегодня, 11 апреля, в Брюсселе состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Во время встречи Берлин объявил о новом пакете помощи для Украины, в частности пообещав предоставить дополнительные системы ПВО IRIS-T и ракеты для зенитных ракетных систем Patriot.

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Гили отметил, что на заседании было объявлено рекордную поддержку для Украины.

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Рустем УмеровВойна в Украине