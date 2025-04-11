Чем будет заниматься новосозданная "коалиция РЭБ": Умеров раскрыл детали

По словам Умерова, коалиция РЭБ сосредоточится на:

закупке оборудования

обучении и подготовке специалистов

разработке политик и доктрин в сфере РЭБ

"РЭБ - критически важный компонент современной войны. Без эффективной радиоэлектронной защиты ни одно подразделение не может быть полноценно боеспособным. Запуск коалиции позволит координировать усилия и комплексно реагировать на потребности Сил обороны", - пояснил он.

Умеров добавил, что коалиция будет удовлетворять не только текущие потребности наших воинов, но и заложит фундамент для долгосрочного развития возможностей.