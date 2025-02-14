Чим загрожує пробиття саркофагу ЧАЕС: пояснення Міненерго

За словами Андарака, рятувальники продовжують гасити залишки пожежі, після чого очікується оцінка наслідків, а також вирішення питання щодо подальших дій з метою відновлення цілісності й безпеки об'єкта.

Наслідки пробиття саркофага

Як нагадав заступник голови Міненерго, саркофаг призначений для того, щоб запобігати розповсюдженню ядерного пилу, який розташований під ним. Водночас він не здатний захищати від ракетних, або ж дронових атак.

"Відповідно пробиття й створення ударної хвилі всередині однозначно призведе до значного підвищення радіаційного фону в межах певної території. Яка це буде територія - залежить від сили удару й вибуху", - пояснив він.