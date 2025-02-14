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Удар дрона по ЧАЕС: ДСНС розповіло про ситуацію довкола станції

П'ятниця 14 лютого 2025 12:06
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Удар дрона по ЧАЕС: ДСНС розповіло про ситуацію довкола станції Фото: удар дрону по ЧАЕС (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок удару російського безпілотника по укриттю ЧАЕС сталась пожежа, яку успішно ліквідували рятувальники. Наразі триває гасіння тління одного з осередків загоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Світлану Водолагу в коментарі "24 Каналу".

Як розповіла Водолага, ситуація довкола ЧАЕС наразі контрольована.

Зокрема відбувається автоматизований моніторинг радіоактивного фону. За її словами, новітня система для якісного моніторингу з'явилась в Україні завдяки партнерам, а уся актуальна інформація щосекунди надходить до МАГАТЕ. Водночас заміри фону проводяться й вручну.

"Ситуацію контролюємо щосекунди. Зараз радіоактивний фон і на майданчику, і в зоні відчуження в межах норми", - додала речниця ДСНС.

Водолага відзначила, що масштаби пошкоджень внаслідок атаки визначатимуть конкретні спеціалісти, а конструкції, які можуть заважати подальшій роботі - розбиратимуться верхолазами.

Удар по ЧАЕС

Сьогодні, 14 лютого, президент Володимир Зеленський повідомив про удар російськими окупантами дроном із фугасною бойовою частиною по укриттю ЧАЕС. Як він розповів, внаслідок атаки радіаційний фон довкола станції не підвищувався, але ситуація й надалі перебуває під контролем. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві.

Пізніше з'явились фото наслідків удару дрона по станції.

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