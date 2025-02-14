Чем грозит пробитие саркофага ЧАЭС: объяснение Минэнерго

По словам Андарака, спасатели продолжают тушить остатки пожара, после чего ожидается оценка последствий, а также решение вопроса о дальнейших действиях с целью восстановления целостности и безопасности объекта.

Последствия пробития саркофага

Как напомнил замглавы Минэнерго, саркофаг предназначен для того, чтобы предотвращать распространение ядерной пыли, которая находится под ним. В то же время он не способен защищать от ракетных, или же дроновых атак.

"Соответственно пробитие и создание ударной волны внутри однозначно приведет к значительному повышению радиационного фона в пределах определенной территории. Какая это будет территория - зависит от силы удара и взрыва", - пояснил он.