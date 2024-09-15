Чим віспа мавп відрізняється від натуральної: пояснення МОЗ
У 2024 році було оголошено надзвичайну ситуацію міжнародного значення через новий штам віспи мавп. Попри те, що захворювання вважають зоонозним, все ж були випадки коли вірус передавався від людини до людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Симптоми
Віспа мавп зазвичай протікає легко, однак у деяких випадках може мати ускладнення. Це особливо стосується дітей, вагітних жінок або людей зі слабким імунітетом. Рівень смертності може сягати до 10%, залежно від типу вірусу та доступної медичної допомоги. Серед основних симптомів:
- головний біль;
- підвищена температура;
- біль у м'язах та спині;
- збільшення лімфатичних вузлів;
- висип у вигляді пухирців.
Серед менш поширених симптомів:
- закладеність носа;
- кашель;
- біль у горлі.
Висип зазвичай з'являється через 2-3 тижні після початку хвороби. Локалізується на обличчі, підошвах, долонях, а також може виникати на статевих органах, в роті та горлі. Спочатку висип є пласким, а згодом перетворюється на пухирці, які в процесі одужання підсихають і відпадають.
Як захистити себе
Щоб знизити ризик зараження віспою мавп, слід дотримуватися таких правил:
- уникайте контактів з людьми, які хворіють на віспу мавп, а також з їхніми особистими речами, такими як одяг, постільна білизна та інші предмети, з якими вони контактували;
- використовуйте дезінфекційні засоби для рук і регулярно мийте руки, особливо перед прийомом їжі та після відвідування туалету;
- очищайте поверхні, з якими контактували хворі люди, за допомогою дезінфекційних засобів;
- застосовуйте бар'єрну контрацепцію під час статевих контактів і уникайте випадкових зв'язків;
- уникайте контактів із тваринами, особливо дикими, оскільки вони можуть бути переносниками вірусу.
Щоб захистити себе:
- уникайте контактів з інфікованими людьми та їхніми речами (одягом, постільною білизною та іншими предметами);
- регулярно дезінфікуйте руки та ретельно мийте їх перед їжею і після відвідування туалету;
- очищайте поверхні, з якими контактували інфіковані люди;
- користуйтеся бар'єрними засобами контрацепції під час статевих контактів і уникайте випадкових сексуальних зв'язків;
- уникайте контактів з тваринами, оскільки вони можуть переносити вірус.
Якщо ви підозрюєте віспу мавп:
- перебувайте на самоізоляції;
- зверніться до сімейного лікаря дистанційно, не виходячи з самоізоляції;
- якщо потрібно відвідати лікувальний заклад, приховайте висип (наприклад, за допомогою одягу), щоб мінімізувати ризик зараження інших, і використовуйте засоби захисту (маску, рукавички);
- уникайте громадського транспорту – пересувайтеся власним транспортом або таксі;
- повідомляйте лікаря про всі ваші контакти для обмеження поширення хвороби.
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