Чим віспа мавп відрізняється від натуральної: пояснення МОЗ

У 2024 році було оголошено надзвичайну ситуацію міжнародного значення через новий штам віспи мавп. Попри те, що захворювання вважають зоонозним, все ж були випадки коли вірус передавався від людини до людини.

Симптоми

Віспа мавп зазвичай протікає легко, однак у деяких випадках може мати ускладнення. Це особливо стосується дітей, вагітних жінок або людей зі слабким імунітетом. Рівень смертності може сягати до 10%, залежно від типу вірусу та доступної медичної допомоги. Серед основних симптомів:

головний біль;

підвищена температура;

біль у м'язах та спині;

збільшення лімфатичних вузлів;

висип у вигляді пухирців.

Серед менш поширених симптомів:

закладеність носа;

кашель;

біль у горлі.

Висип зазвичай з'являється через 2-3 тижні після початку хвороби. Локалізується на обличчі, підошвах, долонях, а також може виникати на статевих органах, в роті та горлі. Спочатку висип є пласким, а згодом перетворюється на пухирці, які в процесі одужання підсихають і відпадають.

Як захистити себе

Щоб знизити ризик зараження віспою мавп, слід дотримуватися таких правил:

уникайте контактів з людьми, які хворіють на віспу мавп, а також з їхніми особистими речами, такими як одяг, постільна білизна та інші предмети, з якими вони контактували;

використовуйте дезінфекційні засоби для рук і регулярно мийте руки, особливо перед прийомом їжі та після відвідування туалету;

очищайте поверхні, з якими контактували хворі люди, за допомогою дезінфекційних засобів;

застосовуйте бар'єрну контрацепцію під час статевих контактів і уникайте випадкових зв'язків;

уникайте контактів із тваринами, особливо дикими, оскільки вони можуть бути переносниками вірусу.

Щоб захистити себе:

уникайте контактів з інфікованими людьми та їхніми речами (одягом, постільною білизною та іншими предметами);

регулярно дезінфікуйте руки та ретельно мийте їх перед їжею і після відвідування туалету;

очищайте поверхні, з якими контактували інфіковані люди;

користуйтеся бар'єрними засобами контрацепції під час статевих контактів і уникайте випадкових сексуальних зв'язків;

уникайте контактів з тваринами, оскільки вони можуть переносити вірус.

Якщо ви підозрюєте віспу мавп: