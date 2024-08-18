Чим небезпечна дифтерія та як уберегти себе від неї: відповідь МОЗ

Дифтерія є небезпечною інфекційною хворобою, яка вражає слизові оболонки дихальних шляхів та шкіру, а також серце, нервову систему й нирки - у разі ускладнень. Майже 20% невакцинованих помирають, навіть попри лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Дифтерія є серйозною інфекційною хворобою, яка вражає слизові оболонки дихальних шляхів і шкіру, а ускладнення можуть торкатися серця, нервової системи та нирок. Інфекція передається через кашель, чхання, поцілунки, контакт із забрудненими поверхнями та заражені продукти чи воду. Можна захворіти як від хворої людини, так і від носія інфекції.

В Україні у 2022 році було зафіксовано 2 випадки, а у 2023 та першій половині 2024 року — по одному випадку. Без вакцинації майже 20% хворих можуть померти, навіть за наявності лікування, тому вакцинація є критично важливою. Вакциновані переносять хворобу легше.

Щеплення проти дифтерії включено до Календаря профілактичних щеплень і проводиться безкоштовно. Дітям роблять щеплення у 2, 4 та 6 місяців, з ревакцинацією у 18 місяців, 6 і 16 років, а далі кожні 10 років.

Дорослі, у яких немає відомостей про щеплення, також повинні вакцинуватися. Лікар визначить графік безкоштовної вакцинації, щоб через сім місяців завершити курс у три дози. Якщо ви контактували з хворим на дифтерію, терміново отримайте щеплення, незалежно від вашого статусу вакцинації, та дотримуйтеся гігієнічних правил: мийте руки, провітрюйте приміщення та дезінфікуйте предмети.

Симптоми дифтерії включають:

сірі чи білі плівки на мигдаликах і горлі;

біль у горлі;

захриплість;

“гавкучий” кашель;

збільшення лімфовузлів;

набряк шиї;

утруднене дихання;

виділення з носа;

лихоманка;

озноб;

слабкість.

Ускладнення можуть бути серйозними, включаючи проблеми з диханням, серцем і нервовою системою. Хворі потребують негайної шпиталізації, навіть за легкого перебігу. Лікування включає протидифтерійні сироватки та антибактеріальну терапію.