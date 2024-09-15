Чем оспа обезьян отличается от натуральной: объяснение Минздрава
В 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация международного значения из-за нового штамма оспы обезьян. Несмотря на то, что заболевание считают зоонозным, все же были случаи, когда вирус передавался от человека к человеку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).
Симптомы
Оспа обезьян обычно протекает легко, однако в некоторых случаях может иметь осложнения. Это особенно касается детей, беременных женщин или людей со слабым иммунитетом. Уровень смертности может достигать до 10%, в зависимости от типа вируса и доступной медицинской помощи. Среди основных симптомов:
- головные боли;
- повышенная температура;
- боли в мышцах и спине;
- увеличение лимфатических узлов;
- сыпь в виде пузырьков.
Среди менее распространенных симптомов:
- заложенность носа;
- кашель;
- боли в горле.
Сыпь обычно появляется через 2-3 недели после начала болезни. Локализуется на лице, подошвах, ладонях, а также может возникать на половых органах, во рту и горле. Сначала сыпь является плоской, а со временем превращается в пузырьки, которые в процессе выздоровления подсыхают и отпадают.
Как защитить себя
Чтобы снизить риск заражения оспой обезьян, следует придерживаться таких правил:
- избегайте контактов с людьми, которые болеют оспой обезьян, а также с их личными вещами, такими как одежда, постельное белье и другие предметы, с которыми они контактировали;
- используйте дезинфицирующие средства для рук и регулярно мойте руки, особенно перед приемом пищи и после посещения туалета;
- очищайте поверхности, с которыми контактировали больные люди, с помощью дезинфицирующих средств;
- применяйте барьерную контрацепцию во время половых контактов и избегайте случайных связей;
- избегайте контактов с животными, особенно дикими, поскольку они могут быть переносчиками вируса.
Чтобы защитить себя:
- избегайте контактов с инфицированными людьми и их вещами (одеждой, постельным бельем и другими предметами);
- регулярно дезинфицируйте руки и тщательно мойте их перед едой и после посещения туалета;
- очищайте поверхности, с которыми контактировали инфицированные люди;
- пользуйтесь барьерными средствами контрацепции во время половых контактов и избегайте случайных сексуальных связей;
- избегайте контактов с животными, поскольку они могут переносить вирус.
Если вы подозреваете оспу обезьян:
- находитесь на самоизоляции;
- обратитесь к семейному врачу дистанционно, не выходя из самоизоляции;
- если нужно посетить лечебное учреждение, скройте сыпь (например, с помощью одежды), чтобы минимизировать риск заражения других, и используйте средства защиты (маску, перчатки);
- избегайте общественного транспорта - передвигайтесь собственным транспортом или такси;
- сообщайте врачу обо всех ваших контактах для ограничения распространения болезни.
Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о дифтерии - заболевании, которое поражает слизистые дыхательных путей, сердце, нервную систему и почки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.