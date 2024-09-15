Чем оспа обезьян отличается от натуральной: объяснение Минздрава

В 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация международного значения из-за нового штамма оспы обезьян. Несмотря на то, что заболевание считают зоонозным, все же были случаи, когда вирус передавался от человека к человеку.

Симптомы

Оспа обезьян обычно протекает легко, однако в некоторых случаях может иметь осложнения. Это особенно касается детей, беременных женщин или людей со слабым иммунитетом. Уровень смертности может достигать до 10%, в зависимости от типа вируса и доступной медицинской помощи. Среди основных симптомов:

головные боли;

повышенная температура;

боли в мышцах и спине;

увеличение лимфатических узлов;

сыпь в виде пузырьков.

Среди менее распространенных симптомов:

заложенность носа;

кашель;

боли в горле.

Сыпь обычно появляется через 2-3 недели после начала болезни. Локализуется на лице, подошвах, ладонях, а также может возникать на половых органах, во рту и горле. Сначала сыпь является плоской, а со временем превращается в пузырьки, которые в процессе выздоровления подсыхают и отпадают.

Как защитить себя

Чтобы снизить риск заражения оспой обезьян, следует придерживаться таких правил:

избегайте контактов с людьми, которые болеют оспой обезьян, а также с их личными вещами, такими как одежда, постельное белье и другие предметы, с которыми они контактировали;

используйте дезинфицирующие средства для рук и регулярно мойте руки, особенно перед приемом пищи и после посещения туалета;

очищайте поверхности, с которыми контактировали больные люди, с помощью дезинфицирующих средств;

применяйте барьерную контрацепцию во время половых контактов и избегайте случайных связей;

избегайте контактов с животными, особенно дикими, поскольку они могут быть переносчиками вируса.

Чтобы защитить себя:

избегайте контактов с инфицированными людьми и их вещами (одеждой, постельным бельем и другими предметами);

регулярно дезинфицируйте руки и тщательно мойте их перед едой и после посещения туалета;

очищайте поверхности, с которыми контактировали инфицированные люди;

пользуйтесь барьерными средствами контрацепции во время половых контактов и избегайте случайных сексуальных связей;

избегайте контактов с животными, поскольку они могут переносить вирус.

Если вы подозреваете оспу обезьян: